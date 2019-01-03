CHP'li belediye başkanı istifa ederek AKP'ye geçti

Yaylakonak Belediye Başkanı Hasan Karakaya CHP'den istifa etti.

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya partisinden istifa etti.

Karakaya, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır Yaylakonak beldesinde belediye başkanlığı yaptığını belirtti.

'AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTEDİM'

İstifa eden Karakaya, "Ben bu durumu halkıma danıştım ve onların da desteğiyle AK Parti'ye geçmek istedim. Partimden istifa ettim. Yarın da AK Parti'ye katılacağım." dedi.

Karakaya, yarın bazı belediye meclis üyelerinin de CHP'den istifa ederek, AKP'ye katılacağını öne sürdü.

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, Yaylakonak beldesinde belediyebaşkan adayı olarak Abuzer Aydın'ı belirlemişti.