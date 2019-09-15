CHP'li belediye AKP döneminden kalan borcu eritmenin formülünü buldu: Daha çok zam!

Antalya'da ulaşıma yapılan yüzde 24'lük zammın hemen ardından şimdi de suya yüzde 20 zam yapıldı. Zam kararını savunan CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Mevcut devraldığımız borçlarla ilgili zam yapıyoruz' dedi. Zam kararına tepki gösteren TKP Antalya İl Örgütü, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi, AKP’li eski belediye yönetiminin yarattığı borç batağının hesabını sorumlularından sormak yerine yine gözünü Antalya’nın emekçi halkının cebine dikmeyi, bu borçların faturasını yine emekçilere kesmeyi tercih ediyor' dedi.

13 Eylül Cuma günü, Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleşen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Antalya Su ve Atık Su (ASAT) Genel Kurulu yapıldı. CHP grubunun 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 20 zam uygulanması yönündeki teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN SAVUNMA: DEVRALDIĞIMIZ BORÇLA İLGİLİ

Kararın alınmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Geçmiş dönemle bir hesabımız yok. Beni şu anki durum ilgilendiriyor. Mevcut devraldığımız borçlarla ilgili zam yapıyoruz" diyerek zammın gerekli olduğunu savundu.

TKP'DEN TEPKİ

Konuyla ilgili TKP Antalya İl Örgütü bir açıklama yayımladı. Açıklamada geçmiş dönemde belediyede yaşanan hırsızlık ve soygunun hesabını sormak yerine mevcut zararın halkın cebinden karşılanmaya çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

EMEKÇİ HALKIN YAKASINDAN DÜŞÜN!

Bilindiği üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 Ağustos’ta uygulanmak üzere ulaşıma % 24 oranında zam yapmış ve gerekçe olarak yine eski dönemden kalan borçları öne sürmüştü.

Görünen o ki; eski dönem AKP’li Belediye yönetiminin bıraktığı borçlar gerekçe gösterilerek belediyenin başka hizmetlerine de zamlar yapılacak.

Fatura Yine Emekçilere Kesiliyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, AKP’li eski belediye yönetiminin yarattığı borç batağının hesabını sorumlularından sormak yerine yine gözünü Antalya’nın emekçi halkının cebine dikmeyi, bu borçların faturasını yine emekçilere kesmeyi tercih ediyor.

Tekrar ediyoruz; belediyeler halka hizmet için vardır, halkı soymak için değil!

‘’Mevcut devralınan borçlar’’ Antalya halkına ait değildir, bu borçların sorumlularından hesap sormak yerine temel bir ihtiyaç olan suya zam yapmak adlı adınca soygundur, rantçıları kollamaktır.

Ve tekrar uyarıyoruz; elinizi emekçi halkımızın cebinden çekin!

Biz Hazırız!

Türkiye Komünist Partisi 100. yaşından gün alırken, ‘’Sosyalist Türkiye için, Biz Hazırız!’’ diyor.

Su, ulaşım, ısınma, barınma gibi temel insani ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanacağı eşit ve özgür bir ülke kurmak için biz hazırız!

Bu vesile ile tüm Antalya halkını 22 Eylül Pazar günü saat 16:00’da Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde yapacağımız ‘BİZ HAZIRIZ’’ etkinliğine davet ediyoruz.

