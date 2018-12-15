CHP'li Bekaroğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: Barış insanıdır

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Kocaeli Kandıra 1 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olan Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti.
Cumartesi, 15 Aralık 2018 13:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçtiğimiz günlerde tutuklanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti.

Bekaroğlu, Önder'in kendisine ilettiği mesajı paylaştı: "Barıştan başka bir şey istemedim, bedeli mahpusluksa ödüyorum, sevenlere de sövenlere de selam olsun" diyor.

Bekaroğlu, "Sevgili Önder ‘terör nitelikli mahkum’ olarak yatıyor ama herkes biliyor ki o şiddetten uzaktır, barış insanıdır" dedi.