CHP'li Bekaroğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: Barış insanıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçtiğimiz günlerde tutuklanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti.
Bekaroğlu, Önder'in kendisine ilettiği mesajı paylaştı: "Barıştan başka bir şey istemedim, bedeli mahpusluksa ödüyorum, sevenlere de sövenlere de selam olsun" diyor.
Bekaroğlu, "Sevgili Önder ‘terör nitelikli mahkum’ olarak yatıyor ama herkes biliyor ki o şiddetten uzaktır, barış insanıdır" dedi.
Sırrı S. Önder’i Kandıra F Tipi Cezaevinde ziyaret ettim;”Barıştan başka bir şey istemedim,bedeli mahpusluksa ödüyorum, sevenlere de sövenlere de selam olsun”diyor. Sevgili Önder ‘terör nitelikli mahkum’ olarak yatıyor ama herkes biliyor ki o şiddetten uzaktır,barış insanıdır.
— Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) 14 Aralık 2018