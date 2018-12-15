CHP'li Bekaroğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: Barış insanıdır

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Kocaeli Kandıra 1 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olan Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçtiğimiz günlerde tutuklanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti.

Bekaroğlu, Önder'in kendisine ilettiği mesajı paylaştı: "Barıştan başka bir şey istemedim, bedeli mahpusluksa ödüyorum, sevenlere de sövenlere de selam olsun" diyor.

Bekaroğlu, "Sevgili Önder ‘terör nitelikli mahkum’ olarak yatıyor ama herkes biliyor ki o şiddetten uzaktır, barış insanıdır" dedi.