CHP'li Bekaroğlu hakkında Soylu'ya hakaretten fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırladı.
Fezlekede, Bekaroğlu'nun 16 Haziran 2018'de, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu hakkında "Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.
Soylu'nun paylaşımın ardından Bekaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilen fezlekede, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu paylaşımın, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde olduğuna karar verildiği” belirtildi.
Fezleke, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Bekaroğlu dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Süleyman Soylu’nun polis tacizine uğrayan Merve Demirel ile ilgili “Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın” ifadelerine tepki göstererek “Allah belanı versin diyorum. Tekrar mahkemeye versin” açıklamasında bulunmuştu.