CHP'li Bekaroğlu: Bir sandıkta 2-3 müşahidimiz vardı şimdi 10 müşahit olacak

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 'Daha evvel bir sandıkta bir resmi görevli, 2-3 gözlemcimiz, müşahidimiz vardı. Şimdi yine 1 resmi görevli ama 10 müşahit olacak' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi. 6 Mayıs'ta YSK eliyle demokrasiye ve sandığa darbe yapıldığını belirten Bekaroğlu, “Daha evvel bir sandıkta bir resmi görevli, 2-3 gözlemcimiz, müşahidimiz vardı. Şimdi yine 1 resmi görevli ama 10 müşahit olacak. Her şey açık, şeffaf şekilde yapılacak ve sonuçları 1 saat içinde bütün Türkiye öğrenecek. Meydan okuyoruz; hadi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler” dedi.