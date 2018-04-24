CHP'li Bekaroğlu: Abdullah Gül aday olursa seçilebilir

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Abdullah Gül'ün aday olması durumunda seçilme şansının yüksek olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin "Hala daha ortak tek aday şansı var. Detaylarda farklı yaklaşımlar olabilir ama iyi bir netice alacağız. Gül etrafında yapılacak birleşme seçimlerin kazanılma şansını artırır" yorumunda bulundu.

DW Türkçe’den Aslı Işık'ın sorularını yanıtlayan Bekaroğlu, Abdullah Gül hakkında "Araştırmalarda partisinin olmamasına rağmen önemli bir aktör olarak duruyor. Gül’ün aday olma şansını çok kolay görmüyorum. Gül, ortak aday olarak gösterilirse çıkabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.