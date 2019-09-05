CHP'li başkandan itiraf: Şirketi yeğenime kurdurdum...

Samsun'un Atakum İlçe Belediye Başkanı olan CHP'li Cemil Deveci'nin yeğen kıyakları sürüyor. Başkan Deveci'nin şimdi de yeğeni Berk Altunkılıç'a belediye şirketi kurdurduğu ve ihale vermeye hazırlandığı ortaya çıktı. Söz konusu ihalenin tepkiler sonrası iptal edildiği belirtiliyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Samsun'un Atakum İlçe Belediye Başkanı olan CHP'li Cemil Deveci'nin atama ve yetkilendirmeleri tepki çekiyor.

Eşinin yeğeni Merve Selin Cengiz'i Özel Kalem Müdürü yapan Başkan Deveci'nin şimdi de kendi yeğeni Berk Altunkılıç'a belediye şirketini kurdurduğu ortaya çıktı.

Atakum Belediyesi, 23 Ağustos 2019’da İller Bankası’ndan kiralanan, 4 bin 711 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan tesisler, kafeterya ve çay bahçesi olan işletmeleri 5 yıllığına kiraya vermek için teklif hazırladı.

Odatv'den Bülent Karslıoğlu'nun haberine göre, ihale yeğenine kurdurduğu şirkete verilecekti. İhalenin kime verileceğinin kamuoyuna sızması üzerine ihale iptal edildi.

Meclis toplantısında AKP'li üyelerin sorularını cevaplayan Başkan Deveci, bir şirket kurmaları gerektiğini ve bu şirketi yeğenine kurdurduğunu söyledi. “Daha önce YEDAŞ'ta çalışıyordu. İşten çıkartıldı. YEDAŞ'ı arayarak, işten çıkarmamalarını rica ettim” diyen Başkan Deveci, “Beni dinlemediler. Sonra bu şirketi onu üzerine kurdurttum. Şirketin sermayesini ben verdim. Yeğenim şu anda belediyede asgari ücretle çalışıyor" dedi.

İptal edilen ihale ile ilgili de açıklama yapan Başkan Deveci, “Kabul ediyorum yanlış yaptık” dedi.

Başkan Deveci’nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Ne kadar ipini koparan varsa gelecek ihaleye girecek, biz de vereceğiz. Yok öyle bir şey. İhale süreci de yanlıştı. Olayları kavrayamadığım için oldu. Ben hatamı sonradan fark ettim. Bundan sonra dersime iyi çalışacağım.”