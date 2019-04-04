CHP'li başkana mazbatasını alır almaz soruşturma

CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye başkanı seçilen İsmail Uygur hakında mazbatasını alır almaz suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur’un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı" belirtildi.