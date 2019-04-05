CHP'li başkan görevini Kuran üzerine yemin ederek devraldı

Bolu'da belediye başkanlığını kazanan CHP'li Tanju Özcan Kuran'a el basıp Türk bayrağını öperek göreve başladı.

Bolu'da Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a el basıp Türk bayrağını öperek göreve başladı.

CHP'li Özcan, belediye binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Bolu Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Bolu'da 15 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunan AKP'li Alaaddin Yılmaz, görevini yeni başkan Özcan'a devrederken "Tanju Bey bir seçim kazandı dersek işi hafife almış oluruz. Bolu'da hem belediye ve diğer belediyeler ile il genel meclisine bakıldığında beklenenin dışında bir başarı kazanmıştır Tanju Bey ve ekibi. Onları kutlamak lazım" dedi.

Özcan, devir teslim töreninin ardından, kent meydanında kurulan sahnede Kuran ve Türk bayrağını öptükten sonra elini Kuran'a basarak yemin etti.