CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun Erdoğan'ı neden karşıladığı belli oldu

İzmir'de İZBAN işçileri hakları için eylemlerini sürdürürken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerin taleplerine ısrarla olumsuz yanıt veriyordu. İşçiler uzun süredir direnişine devam ederken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İZBAN grevi ertelendi. AKP'nin emekçilerin hak aramasını engelleme yöntemi olan 'erteleme' kararının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşılaması sonrası gelmesi dikkat çekti.

İZBAN işçilerinin grevinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla ertelenmesinin ardından gözler CHP'li belediyeye çevrildi.

İşçilerin taleplerini karşılamayan ve gerekçe olarak da "patronlar kızar" diyen CHP'nin Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Öte yandan Erdoğan'ın aldığı grev erteleme kararının zamanlaması da oldukça dikkat çekici.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İzmir adaylarını açıklayacağı etkinlik için İzmir'e gelmiş, Erdoğan'ı havalimanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu karşılaşmıştı.

Grev erteleme kararının bu görüşme sonrası gelmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı...