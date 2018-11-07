CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan 'AKP'ye geçecek misiniz' sorusuna yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AKP'ye geçebilir iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Kocaoğlu, 'Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil hiçbir partiye geçme düşüncem yok' dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mart ayındaki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Başkanlık görevi boyunca AKP ile kurduğu yakın ilişkilerle dikkat çeken Kocaoğlu, AKP'ye geçecek iddialarına ilişkin ilk kez konuştu.

Bir siyasetçi için "AK Parti’ye ya da başka bir partiye geçer mi?" yönündeki söylemlerin ne anlam taşıdığını anlayamadığını belirten Aziz Kocaoğlu, "Hiçbir partiye geçmiyorum, geçmem de. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi’nden de bir rahatsızlığım yok. Ben 4-5 yaşlarımda, çocukluğumda CHP’nin ilçe kurullarında maskot olarak dolaşmış bir adamım ve uzun yıllardır partiden karınca kararınca siyaset yapıyorum. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil hiçbir partiye geçme düşüncem yok; ama böyle bir şeyin yakıştırılması bir siyasetçiye, ne anlam ifade eder onu da bilmiyorum” dedi.

Kocaoğlu, siyaseti bırakma kararı almasaydı, CHP Genel Merkezi'nin kendisini yeniden aday göstereceğini de ileri sürdü.

Kocaoğlu, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingine katılmış, bir de teşekkür konuşması yapınca büyük tepki çekmişti.