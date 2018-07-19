CHP'li Aytuğ Atıcı, OHAL 'kalktığı' için sakalını kesecek

OHAL'i sakalını kestirmeyerek protesto eden CHP Mersin Milletvekili Atıcı, dün gece sosyal medyadan, 'OHAL protestoma son veriyorum, sakalımı kestireceğim' açıklaması yaptı.

OHAL'i sakalını kestirmeyerek protesto eden CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, dün gece sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak, OHAL protestosuna son verdiğini duyurdu.

Bugün saat 9.30'da TBMM berber salonunda iki yıldır protesto için uzattığı sakalını kestireceğini duyuran CHP'li Atıcı, "Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! Sakalımı kestireceğim" açıklamasında bulundu.

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"Mevcut OHAL uygulamasından daha kötü bir yönetim şekli geliyor ise de" diyen CHP'li Atıcı, "Benim sözüm buraya kadardı" ifadelerini kullandı.

