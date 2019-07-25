CHP'li avukat, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı

CHP'li avukat Mehmet Demirlek, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan CHP üyesi avukat Mehmet Demirlek, savcının yaptığı itiraz üzerine tutuklandı.

AKP'nin Manisa Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, Erdoğan'a haraket içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla avukat Mehmet Demirlek hakkında dün Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP'DEN AÇIKLAMA: GEREĞİ YAPILACAK

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Eratıcı açıklamasında avukat Demirlek'e tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde avukatlık yapan Mehmet Demirlek’in 24.07.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapmış olduğu paylaşımları sosyal medya üzerinden üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yapılan bu talihsiz paylaşımları şiddetle kınıyoruz. Bazı sosyal medya kullanıcılarının Avukat Mehmet Demirlek’in yapmış olduğu paylaşımlar üzerinden CHP’yi olayın içerisine çekme gayreti içerisinde oldukları görülmektedir. Lakin bilinmelidir ki, Mehmet Demirlek 31 Mart seçimlerinde partimizin temsilciliği yapan 6 avukattan bir tanesidir. Seçimlerle birlikte bu aktif görevi sona ermiştir ve şu an için siyasi bir sıfatı bulunmamakta, partimizin hiçbir organında görevi bulunmamaktadır. Bu nedenle, kişinin facebook sayfası üzerinden yapmış olduğu tüm paylaşımlar kendisini bağlamakta olup, partimizle ilişkilendirilmeye çalışılması işi sulandırmaktan başka bir şey değildir. Mehmet Demirlek’in yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak yetkili organlarımız görevlendirilmiştir ve en kısa zamanda gereği yapılacaktır. Tüm Kamuoyuna önemle duyurulur."

KÜFÜRLÜ MESAJ

Tutuklamaya konu olan mesajda Demirlek, Erdoğan'ın öldüğü yönünde Arap basınında haber çıktığı iddiasını paylaşmış, bir kadından gelen tepki mesajına ise küfürle yanıt vermişti.

Demirlek, mahkemenin ilk kararı sonrası, "Savcılık hakkımda tutuklama istedi, mahkemece serbest kaldım. Tutuklama için gerekli koşullar yok. Tutuklansaydım da hakime teşekkür ederdim. Aklımdan asla saygısızlık yapmak geçmedi. Hazırlamıştım kendimi. Cezaevi korkum yok, bilakis uzun zamandır okuyamıyordum biraz kitap okuma fırsatı bulurdum. Dostlara selam olsun" paylaşımında bulunmuştu.