CHP'li aday adayı partisinden istifa etti: Artık ölene kadar AKP'liyim

İki dönem CHP'den Ölüdeniz belediye başkanlığı yapan Keramettin Yılmaz, Fethiye'den aday olmak için CHP'ye başvurdu. Yılmaz, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek, AKP'ye geçti. Yılmaz, ölene kadar AKP çatısı altında olacağını söyledi.

İki dönem CHP'den belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Muğla'nın Fethiye ilçesinden CHP'den belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Keramettin Yılmaz, partisinin Fethiye belediye meclis üyesi dört kişi ile birlikte istifa edip AKP'ye katıldı.

CHP'den 2005-2014 yılları arasında iki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde yine aynı partiden Fethiye Belediye Başkan adayı olan ancak seçilemeyen ve 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha partisinden Fethiye Belediye Başkan aday adayı olan Keramettin Yılmaz, aday adaylığından çekilip AKP'ye geçti.

Fethiye'deki Devlet Su İşleri binası önünde basın açıklaması yapan Yılmaz, partisinin Fethiye Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Nebioğlu, Funda Gürkan, Talat Uysal ve Ünsal Erişgen ile birlikte CHP'den istifa ettiklerini belirten, dilekçeleri imzaladı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Fethiye'de CHP, İyi Parti ile ittifaka gitti. Fethiye, tek adama teslim edilmiştir. Aday adayı arkadaşlarımızın emekleri boşa gitmiştir. Bu bizim suçumuz değil. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler; adaylık verecekler. Genel başkana söylüyorum, hevesimi kırdınız. Genel Merkez, tabanı görmüyor. Dört aydır, 'Ön seçim yapalım. Kim çıkarsa o aday olsun' diyoruz. Ancak yüzümüze bakan yok. CHP'nin adayı yok. İstifa dilekçesini imzalıyorum. CHP'den yapmış olduğum Fethiye Belediye Başkan aday adaylığından da çekiliyorum" dedi.

'ÖLÜNCEYE KADAR AKP'DEYİM'

Yılmaz ve beraberindeki kendisi gibi CHP'den istifa eden dört belediye meclis üyesine AKP rozeti takıldı. Yılmaz, buradaki açıklamasında ise AKP Genel Merkezi ile görüştüğünü belirtip, artık ölünceye kadar siyasi yaşamını AKP çatısı altında sürdüreceğini kaydetti.