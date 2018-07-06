CHP'li 51 eski vekilden İnce'ye destek açıklaması

CHP'li 51 eski vekil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında bulundu.

CHP'deki kurultay tartışmalarına eski vekiller de katıldı.

CHP’nin 22 ve 23. dönemde milletvekilliği yapmış 51 ismin ortak açıklamasında, mevcut yönetimin seçimlerde bir kez daha başarısız olduğu belirtilirken, "Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez. O nedenle bu genel başkan ve yönetimin artık en kısa sürede değiştirilmesi gerekmektedir. Ayak sürümeye gerek yoktur" denildi.

CHP’nin 22 ve 23. dönemde milletvekilliği yapmış 51 kişi ortak basın açıklamasıyla örgüte ve delegelere KURULTAY çağrısı yaptı.... pic.twitter.com/GSxm3Oio44 — Fidel OKAN (@FidelOKAN) 6 Temmuz 2018

Muharrem İnce'nin kurultay talebine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt gelirken, delegeler imza toplamaya başlamıştı.