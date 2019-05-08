CHP'den YSK'ye başvuru: Erdoğan'ın mazbatası da iptal edilsin

CHP, 24 Haziran seçimlerinin ve 31 Mart'taki İstanbul ilçe seçimlerinin iptali için YSK'ye başvurdu.

İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından CHP, YSK'ye başvuruda bulundu.

CHP, ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de iptalini istedi.

'ERDOĞAN'IN MAZBATASINI DA İPTAL ETMEK ZORUNDASINIZ'

CHP adına başvuruyu gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "24 Haziran'da da Türkiye genelinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişi sandıklarda görev yaptı. 24 Haziran'da gerçekleşen seçimi de iptal etmek zorundasınız. Tam kanunsuzluk sebebiyle başvurduk. Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz. YSK kendi iptal kararıyla 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda" dedi.

Erkek, "YSK önceki tüm kararlarında şunu söylüyor; bir usulsüzlük varsa dahi bu seçimin iptalini mümkün kılmaz. Sandık kurullarının teşkilinde sorun varsa beni ilgilendirmez diyordu. Önceki tüm kararlarda iradesini seçmenin iradesinden yana koydu. Referandumda gerçekleşen mühürsüz oy kararı. 'Esas olan seçmen iradesidir' dedi. Şimdi ne değişti? Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil AK Parti'nin itiraz dilekçesinde dahi ortaya konmadı" diye konuştu.

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ediyorsanız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız" diyen Erkek, şöyle devam etti:

'SEÇMEN İRADESİNİ NASIL YOK SAYARSINIZ?'

"İstanbul'da görev yapan sandık kurulu başkan ve üyelerini Sayın İmamoğlu mu belirledi? Siz seçmenin iradesini nasıl yok sayarsınız? 'Ben sandık başında iş ve işlemlerinde usulsüzlük olmasa dahi seçmenin iradesine müdahale ederim' diyorsanız 24 Haziran'a da müdahale etmelisiniz."

YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

'BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ DE İPTAL EDİLSİN'

Partinin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını belirtmişti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'dan tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıklamıştı.