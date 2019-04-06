CHP'den yeni açıklama: İmamoğlu 17 bin 919 oy farkıyla öndedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki son duruma ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, İstanbul'da İmamoğlu'nun 17 bin 919 oy farkıyla önde olduğunu söyledi ve "Seçimlerde oluşan sonucu kabullenmeyen iktidar mızıkçılık peşinde koşmaktadır" dedi.

Öztrak'ın CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasından satır başları şöyle: