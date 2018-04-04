CHP'den vekillere: Seçimde hırsızlık yapılacağını söylemeyin

16 Nisan referandumundaki seçim şaibesine sessiz kaldığı için eleştirilen CHP, şimdi de vekillere gönderdiği talimatta, 'Seçimde hırsızlık yapılacağı, seçim sonuçlarının baştan belli olduğu, bu gerekçelerle seçimlerin boykot edilmesi gibi söylemlere girilmemeli. Seçmen umutsuzluğa itilmemeli' ifadelerine yer verdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın başında bulunduğu Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı’nca milletvekillerine haftalık bilgilendirme raporu gönderildi.

Raporda seçime, TSK'ye ve dini konulara ilişkin vekillere nasıl bir tutum takınmaları konusunda bazı bilgiler veriliyor.

BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun’un haberine göre, raporda “Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlığı altında sıralanan uyarılardan dikkati çekenleri şöyle:

Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli.

Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı.

Türkiye’nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik birleştirici bir söylemde bulunulmalı.

Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. İlkemiz daima “Kol kırılır yen içinde kalır” olmalıdır.

Seçimde hırsızlık yapılacağı, seçim sonuçlarının baştan belli olduğu, bu gerekçelerle seçimlerin boykot edilmesi gibi söylemlere girilmemeli. Seçmen umutsuzluğa itilmemeli.

Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli.