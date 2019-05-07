CHP'den vekillere 'konuşmayın' talimatı

CHP yönetimi, İstanbul seçimlerinin iptali sonrasında milletvekillerine uyarıda bulunarak, 'Cumhuriyet Halk Partisi adına medyada açıklama yapma konusunda yetkilendirilmiş parti yöneticileri bellidir. CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilmeyen kişilerin sözleri sadece kendilerini bağlar. Bu kişiler CHP adına konuşamazlar. Sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar' mesajı gönderdi.

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekillerine uyarıda bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi adına medyada açıklama yapma konusunda yetkilendirilmiş parti yöneticileri bellidir. CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilmeyen kişilerin sözleri sadece kendilerini bağlar. Bu kişiler CHP adına konuşamazlar. Sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar" denilen uyarı mesajında, "Bütün parti üyelerimizin medyadan bir teklif geldiğinde CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığımızdan bilgi ve onay almaları medya yönergemiz gereğince zorunludur. Özellikle televizyonlardan gelen tekliflere olumlu yanıt vermeden önce bu kurallara uyulması sağlıklı iletişim açısından olmazsa olmazımızdır" ifadeleri yer aldı.