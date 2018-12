CHP'den Ülkü Ocakları'na ziyaret: 'Bakış açısı olarak takdir ettiğimiz insanlar arasında'

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Bolu Ülkü Ocaklarını ziyaret etti. Ziyaretinde Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen CHP’li Özcan, Akgül’e Türk Bayrağı, Nutuk ve 1965 basımı ilk baskı 9 Işık kitabı hediye etti.

CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan’ın ziyaretine, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve partililer katıldı.

Bolu Ülkü Ocakları’nda Özcan ve CHP’lileri karşılayan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, ziyaretten ötürü teşekkür etti.

'BAKIŞ AÇISI OLARAK TAKDİR ETTİĞİMİZ İNSANLAR ARASINDADIR'

Bolu’nun yerel haber sitesi Medya14’te yer alan habere göre; Akgül, “Vekilimize ve onun nezdinde heyetine Ülkü Ocaklarımıza yaptıkları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederiz. Her zaman söylediğimiz gibi Ülkü Ocakları Türk Gençliğine en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan bir kurumdur. Her zaman siyaset üstü bir kurum olarak görmüşüzdür. Her zaman tekrar ediyoruz. Bolu küçük bir şehir. Farklı kulvarlarda siyaset yapsak da, farklı düşüncelerde olsak da, makamlar, görevler gelip geçicidir. Biz sürekli yüz yüze bakıyoruz. Sürekli karşılaşmak durumundayız. Bizim için önemli olan dostluktur, samimiyettir. Tanju Bey’in samimiyetini her zaman gördük, hissettik. Kendisi çok naif, kibar bir beyefendidir. Bakış açısı olarak da gerçekten, bizim takdir ettiğimiz insanlar arasındadır. Kendisine Ülkü Ocakları il başkanlığı nezdinde tüm yönetim kurulumuz adına çıktığı yolda başarılar dileriz.” dedi.

'HEM BİZLERE HEM SİZLERE BAŞARILAR GETİRİR BUNU TEMENNİ EDİYORUM'

CHP adayı Tanju Özcan ise, ziyarette şunları söyledi:

“Bizler birbirimizi zaten tanıyoruz. Benim kimliğimi, duruşumu zaten herkes biliyor. Ben her yerde bunu söylüyorum. Meclis kürsüsünde de bunu söylüyorum. Ben Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim ve Türk Milliyetçisiyim, bunu ifade ederken de göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. İl başkanı iken ne söylüyorsak, milletvekilliğinde de aynı şeyleri söylemekten geri durmadık. Bundan sonra belediye başkanı olursam da bu tavrım aynen devam edecek. Bu kapsamda, sizlerin desteğini ve hayır duasını istemeye geldim. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak. İnşallah, 2019 yılı ülkemize huzur getirir, mutluluk getirir, hem bizlere hem sizlere başarılar getirir bunu temenni ediyorum.”