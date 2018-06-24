CHP'den üçüncü açıklama: Son gülen iyi güler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 21.45 itibariyle kendilerine ulaşan seçim sonuçlarını açıklayarak, İstanbul’da Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 38,26, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 48,3 olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 21.45 itibariyle kendilerine ulaşan seçim sonuçlarını açıklayarak, İstanbul’da Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 38,26, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 48,3 olduğunu ifade etti.

Kaftancıoğlu, “İstanbul'da 21.45 itibariyle bize gelen okullarda ıslak imzalı tutanaklarda 8 bin 183, YSK'ya göre 8 bin 263 sandık açıldı. YSK'nın sandık sayısı ile bize gelen sandık sayısı neredeyse aynı. YSK İstanbul'da 8 bin 263 sandık sonucunu 21.45 itibariyle sistemine girmişken AA nasıl sandıkların yüzde 96,5'ini açıklıyor? AA yine her zaman yaptığı gibi manipülasyona devam ediyor” dedi.

Seçimin ikinci tura kalacağını belirten Kaftancıoğlu, "Anadolu'da içinde az sayıda oy bulunan sandıklar sayıldı. Büyük şehirlerdeki sandıklar yeni sayılıyor. Büyük şehirler sayılmaya başladıkça göreceksiniz ki AA da bu oy oranlarını düşürecektir. Hiçbir şekilde sıkıntıya düşmeyin birkaç saat içinde reel oylar ortaya çıkacak. Sokakta duyuyorsunuz havai fişekler, kutlamalar başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok. Son gülen iyi güler. Örgütümüz ilçe seçim kurullarında oylarına sahip çıkıyorlar. Birkaç saat sonra bu yaratılmak istenen kaybetmelerine rağmen kazandık algısına rağmen gerçek sonuçlar ortaya çıktığında hepimizin yüzü bir kez daha gülecek" ifadelerini kullandı.