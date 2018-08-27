CHP'den tuhaf 'Meclis' açıklaması: Zaten işlevi kalmadı, bırakın muhalefet konuşsun

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'nin Meclis içtüzüğü değişikliği hazırlığına ilişkin, 'Muhalefetin sesini kesmeye dönük düzenlemeler gelirse Meclis’in tadı kaçar. Zaten işlevi kalmadı, bırakın muhalefet konuşsun' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin yeni yasama dönemindeki stratejisinin nasıl şekilleneceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milliyet’ten Şevket Yaman'a konuşan Altay, "Yeni yasama döneminde, CHP grubu olarak yüksek refleks göstereceğiz. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesisi için bütün partilerle diyalog kurmak ve temas politikası gütmek önceliğimiz olacak. Milletin hayrına olacak düzenlemelerde yapıcı bir tutum takınacağız. Yeri geldiğinde ise en sert refleksimizi herkes görecek. Anayasa’nın, İçtüzüğün çiğnenmesine asla seyirci kalmayacağız. Derdimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil" dedi.

Altay, AKP’nin içtüzük değişikliği çalışması konusunda ise şunları söyledi: