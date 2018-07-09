CHP'den tren faciasına ilişkin açıklama: Siyasal bir tartışma haline getirmeyeceğiz

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, tren faciasına ilişkin, olayı siyasal bir tartışma haline getirmeyeceklerini söyledi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Çorlu'daki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

24 kişinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin, "Bu olayın bütün yönleri ile araştırılması gerekir. Bu konuyu siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz ama bu konunun ta ihale aşamasından başlamak üzere bütün teknik yönleriyle hiç kimse korunup kollanmadan incelenmesi gerekir. Takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teknik raporu bekleyeceğiz. Genel Başkan yardımcımız Faik Öztrak başkanlığında bir heyetimiz süreci takip ediyor. Bu meselenin herhangi bir biçimde geçiştirilemeyeceğini, olayın arkasındakıi görünenleri değil, görünmeyenlen bütün sorumluların da ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.