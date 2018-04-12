CHP'den süper teşvik paketine eleştiri: Yolsuzluğa, hebaya açık...

CHP genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümetin patronlara sunduğu 135 milyar liralık "süper teşvik" paketini eleştirerek, "Yaptıkları hesabı ilkokul öğrencisi bile yapmaz" dedi. Erdoğdu, paketin yolsuzluğa, kamu kaynaklarının heba edilmesine açık bir paket olduğunu savundu.

Hükümetin çeşitli sermaye gruplarının 23 projesine verdiği 135 milyar liralık "süper teşvik" paketine CHP'den eleştiri geldi. Genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bunların yaptığı hesabı ilkokul çocukları bile yapmaz" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında paketin gerçek maliyetini açıklayan Erdoğdu, paketi "yolsuzluk riskine açık" olarak nitelendirdi.

Yeni açıklanan teşvik paketinin sadece seçilmiş bazı şirketlere kamu kaynaklarının aktarılması mantığına dayandığını belirterek, “Son derece kayırmacılığa, kamu kaynaklarının heba edilmesine ve yolsuzluk riskine açık bir teşvik paketi” dedi.

Bu kadar yüksek miktarlı teşviklerin şirketlere nasıl verildiği konusunda en ufak bir bilgilerinin olmadığını ifade eden Erdoğdu, şu görüşleri dile getirdi:

“Verilen teşvikleri hatırlatayım. Yatırım tutarının iki katı kadar Kurumlar Vergisi istisnası getiriliyor. Üstelik sadece yatırım şirketi değil, grup şirketleri de kurumlar vergisinden muaf. Bu da yetmiyor, 49 yıllığına bedelsiz arsa tahsis ediliyor, üstelik öngörülen istihdam beş yıl sağlanırsa arsa ücretsiz olarak devrediliyor. Tüm alt yapı yatırımları devlet tarafından karşılanıyor. Devlet, şirket faaliyete geçince şirket sahibine vermek üzere yatırım tutarının yüzde 49’u kadar sermaye koyabilecek. Aldığı kredilerin faizini 10 yıl boyunca devlet ödeyecek. Alım garantisi veriliyor. 10 yıl enerji faturasının yarısını, gelir vergisi stopajı ve SGK işveren payını da devlet ödeyecek. Bu da yetmiyor istihdam edilecek nitelikli personele 20 brüt asgari ücret, bu da personel başına 41 bin TL’ye personel başına ödeyecek. Yatırım süreci boyunca KDV muafiyeti, inşaat işlerinde KDV muafiyeti her türlü izin muafiyet sağlanması esas olacak.”

"HESAP YANLIŞ"

Hesabın yanlış yapıldığını savunan Erdoğdu sözlerini öyle sürdürdü:

“Biz hesaplara baktık, yaptıkları hesabı bir ilkokul öğrencisi bile yapmaz. Bizim mesela tıbbi araç ve gereç ithalatımız var. Yerli üretime geçeceğiz deniyor. Bizim bu kalemdeki ihracatımız 247 milyon dolar. İthalatımız 887 milyon dolar. Yani açık 641 milyon dolar. 400 milyon dolar yatırım yapılacakmış, Yıllık cari açığa 700 milyon dolar cari açığa katkı sağlayacakmış. Allah aşkına bu hesap mümkün müdür? 641 milyon dolar açığımız var, sadece 400 milyon dolar yatırım yapacaklar, 700 milyon dolar yıllık cari açığa katkı sağlayacaklar. Buna hiç kimse inanmaz. Böyle hesaplar yaparsanız işte tam da teşvik paketini açıkladığınız gün kur rekor kırar. Benzer şey bakır ve elektroliz için de söz konusu. 2.2 milyar dolar dış ticaret açığımız var, 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak yıllık 1,4 milyar dolar güya cari açığa katkı sağlanacak. Böyle hesap olmaz. Böyle insanlar aldatılamaz."