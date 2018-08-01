CHP'den Süleyman Soylu'ya: Siyasi rant üretmeye çalışanların Allah belasını versin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt vererek 'Bu cinayetten siyasi rant üretmeye çalışanların Allah belasını versin' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan ve anne ile 11 aylık bebeğin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin CHP ve HDP'yi işaret ederek "Milletin karşısına çıkıp 'Allah bu PKK’nın da ona destek verenlerin de belasını versin' diyecekler mi, diyemeyecekler mi? Bunu merak ediyorum" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Ağbaba, İçişleri Bakanı Soylu'ya kişisel Twitter hesabından cevap vererek, "Sormuşsun söylüyorum Süleyman Soylu. Bu eylemi yapan PKK’nın da, terörü destekleyenlerin de, bu cinayetten siyasi rant üretmeye çalışanların da Allah belasını versin" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Hakkâri'de PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin "Ben bunlardan bir şey duymak istiyorum. Bu makamlar gelir geçer. Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Milletin karşısına çıkıp 'Allah bu PKK'nın da ona destek verenlerin de belasını versin' diyecekler mi, diyemeyecekler mi? Bunu merak ediyorum" demişti.