CHP'den Süleyman Soylu için suç duyurusu

CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten suç duyurusunda bulundu. Soylu sosyal medya hesabından 'benim için şeref beratıdır' diye yazdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan Özkoç, Soylu ve gerekli önlemleri almayan kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Özkoç yaptığı açıklamada, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu işleyen şüpheli Süleyman Soylu hakkında soruşturma başlatılması ve öncelikle Anayasa 83 maddesi gereğince şüphelinin dokunulmazlığı kaldırılmak üzere TBMM’ye Fezleke düzenlenmesi sonrasında da kamu davası açılmasını" isteyeceklerini belirtti. CHP'li vekiller ve avukatları daha sonra adliyeye girerek suç duyurusunda bulundu. Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır" ifadesini kullandı.