CHP'den seçim anketi açıklaması

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ellerindeki son seçim anketlerine göre Meclis çoğunluğunun muhalefette olduğunu söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ellerine gelen son rakamlara göre muhalefetin, 320 milletvekili çıkararak Meclis çoğunluğunu alacağını söyledi.

"Şu haliyle, birkaç gün içinde gelen rakamlarla ki bu rakamlar sayın Erdoğan'a da gidiyor; bu rakamlarla muhalefet Meclis çoğunluğunu alıyor" diyen Bekaroğlu, "Meclis çoğunluğu muhalefetin elinde, 320 civarında milletvekili ile alacak. Bugünkü rakamlarla söylüyorum, kesin bir şekilde ikinci tur söz konusu" ifadelerini kullandı.