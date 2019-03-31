CHP'den sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ortak bir açıklama yapıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ortak bir açıklama yapıyor.

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki memleketin kimi bölgelerinden ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucunun insan sağlığından önemli olmadığının altını çiziyoruz. İlerleyen saatlerde sandıklar açılmaya başlandığında sizlere belirli aralıklarla bilgi vereceğim. Gayet sakin ve huzurlu yönettiğimiz süreci sandıklar açılmaya başlandıktan sonra da kontrollü bir şekilde bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu ise "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim, günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum" dedi.