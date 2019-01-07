CHP'den 'sandık güvenliği' açıklaması: 24 Haziran'da sandıklara hakim olduğumuzu gösterdik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçim gecesi olası hilelere karşı tedbirleri almaya şimdiden başladıklarını belirtirken, 'Biz bunu 24 Haziran'da da gösterdik ve sandıklara hakim olduk. Bunu da ispat ettik' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 24 Haziran'da partisinin seçim sonuçları sisteminin çalışmadığını ve verilerin girilemediğini unuttu, "24 Haziran'da sandıklara hakim olduk. Kimse endişelenmesin" dedi.

Seçim gecesi için tedbirleri almaya şimdiden başladıklarını belirten Torun, ''Biz bunu 24 Haziran'da da gösterdik ve sandıklara hakim olduk. Bunu da ispat ettik, hiçbir endişeleri olmasın. 24 Haziran seçimlerinden sonra sonuçların geç açıklanmasından dolayı olumsuz bir algı yaratıldı. Bu seçimde de amacımız sandıklara sahip çıkmak, tek bir oyun dahi ziyan olmamasını sağlamak olacak" dedi.