CHP'den S-400 için 'erteleyelim' önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-400 krizine ilişkin 'Çavuşoğlu'nun ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Rusya'dan alınacak S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu. "Türkiye, S-400 satın alma kararını NATO boyutuyla görmesi gerektiğini anlarsa bu ikilemden çıkmak daha kolay olacaktır. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır" diyen Çeviköz, "Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" ifadesini kullandı.