CHP'den S-400 açıklaması: Bir türlü aydınlatılmıyoruz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'ya gelen S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu.

AKP'nin S-400'lerle ilgili CHP'nin milli bir tutum benimsemediği yönündeki açıklamasına yanıt veren Öztrak, "Çelik'in partisi bu ülkeyi borca batıran partidir. Londra'daki sıcak para baronlarına oluk oluk faiz akıtan partidi. Borç alan emir alır dediğimizde paradigma değişti diyen partidir. Bize millilik, yerlilik dersi verebilecek durumda değildir Çelik. Eğer bu ülkenin askerleri, savunma uzmanları diyorlarsa ki bu füzelere ihtiyaç vardır, tabii ki alınacak ama bunun yanında başka şeyler de söylüyoruz" dedi.

Öztrak, "Öyle anlaşılıyor ki bunları alırken F-35'leri almamızda sorun çıkabilir, buna baktınız mı? S-400'leri aldık, F-35'leri alamadık, bu büyük bir açığa neden olacak mı? Bu konularda bir türlü aydınlatılamıyoruz. Başka bir şey daha sorduk, bunları almamız halinde ABD parlamentosunun almış olduğu kararlar var, bu kararlar bir takım yaptırımları içeriyor deniliyor. Bu konularda bir takım tedbirler aldık mı, bunu soruyoruz. Yine cevap yok" diye konuştu.