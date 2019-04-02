CHP'den oyları korumak için kamera sistemi

CHP Sultangazi İlçe Örgütü, oyların bulunduğu salona güvenlik kamerası sistemi kurdu, nöbetçiler koydu.

CHP Sultangazi İlçe Örgütü'nün ilçe seçim kurulunda oyların korunması için bir dizi önlem aldı.

Oyların bulunduğu mühürlü kapıların arkasında 2 nöbetçi bulunduran CHP, ayrıca salona güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, olası enerji kesintilerine karşı el feneri ve güç kaynağı bulunduran CHP'liler, oyların bulunduğu sahayı gören gözlem odasında da gözlemciler bulunduruyor.

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, alınan önlemlerle ilgili, "Halkımıza seçim öncesi çağrımızdı; “Oy kullanmak sizden, oylarınıza sahip çıkmaz bizden” Vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz, tutacağız! Birlikte Kazanacağız!" açıklamasında bulundu.