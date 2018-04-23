CHP'den 'ortak aday Meral Akşener mi, Gül mü olacak?' sorusuna yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in önündeki engelleri kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak' dedi. Özel aynı konuşmasında, 'Gül ortak aday olur mu?' sorusuna 'Saadet Partisi'nden gelecek her öneri çok önemli. Onların önerileri parlamanter sisteme destekse, tek adam rejimine karşıysa çok değerlidir. İsim benim konum değil. Onu kenara bırakalım' yanıtı verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'den Sibel Erdem'in konuğu oldu.

Seçim ve adaylıklara ilişkin konuşan Özel, "Akşener, CHP'nin ortak adayı mı olacak?" sorusuna "CHP'li vekillerden, çevrelerinden çok olumlu tepkiler geliyor. Biz moral kazanmaya, moral bozmaya devam edeceğiz. Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in önündeki engelleri kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak" yanıtını verdi.

GÜL YANITI

Kılıçdaroğlu adaylığı düşünürse en güçlü adaydır diyen Özel, "İkinci tura kaldığında her partiden oy alacak birini arıyor. Bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Genel Başkanın tüm ölçümleri, MYK'daki fikir alışverişini PM'de ortaya koyacak. PM üyeleri de kendi deneyimlerini ortaya koyacaklar" dedi.

"Gül ortak aday olur mu?" sorusuna yanıt veren Özel, "Saadet Partisi'nden gelecek her öneri çok önemli. Onların önerileri parlamanter sisteme destekse, tek adam rejimine karşıysa çok değerlidir. İsim benim konum değil. Onu kenara bırakalım" ifadelerini kullandı.