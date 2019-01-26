CHP'den Mustafa Sarıgül açıklaması

CHP'nin Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederken, konuya ilişkin parti yönetiminden ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı.

Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifasını değerlendiren Erkek, "Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri. Sayın Sarıgül ciddi hizmetler vermiş biri. Şişli'de adayımız kim olacak? Bilmiyorum. O tamamen PM kararıyla belirlenecek. Yarın adaylarımızı tespit edeceğiz. Ama önemli olan kişilerin başarısından çok, partinin, belediyenin başarısıdır. Aday kim olursa olsun herkesin etrafında birleşip çalışması lazım. Diğer aday adayları, aday kimse onunla birlikte çalışmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

İZMİR ADAYI YARIN AÇIKLANACAK

İzmir adayına ilişkin de konuşan Erkek, "Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir'de adayımız yarın açıklanacak. Onun için İzmir'de İYİ Parti aday çıkartmıyor bizi destekliyor. Çok büyük bir başarıyla büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi.