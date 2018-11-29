CHP'den Muharrem İnce'nin talebine ret

CHP, Muharrem İnce'nin İstanbul'da adaylık şartı olarak sunduğu eğilim yoklaması talebini reddetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin İstanbul adayına ilişkin açıklamada bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Torun, aday profili çalışmalarının bittiğini belirtirken, aday adayları üzerinden çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

"Burada bir eğilim yoklaması kararı çıkmadı. MYK karar verecek" diyerek Muharrem İnce'nin eğilim yoklamasına ilişkin talebine yanıt veren Torun, "Şu anda çalışmalarımız titiz bir şekilde devam ediyor. Yoksa bir isim üzerinde durup bir çalışma yapmıyoruz. Biz İstanbul'u alacağız. Tabiri caizse kılı kırk yarıyoruz. Adayımızı da açıkladığımızda herkesin kabul ettiği, toplumda da bir heyecan yaratacak isim üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.