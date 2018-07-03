CHP'den 'Muharrem İnce' açıklaması

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, İnce'nin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin, 'Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partilidir. Mücadelesini parti içinde yürütür' dedi.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Hamzaçebi, Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurmasıyla ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin, "Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partilidir. Mücadelesini parti içinde yürütür. Kesinlikle böyle bir şeyi kendisi de reddeder" dedi.

Hamzaçebi, İyi Parti ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Merkez sağda artık yeni bir partinin olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, "İyi Parti 8 aylık bir parti ve girmiş olduğu ilk seçimde yüzde 10 oranında oy aldı. Bu önemli bir başarı, bu başarıyı küçümsememek lazım. Yüzde 10'luk bir oran çok iyi. İlk kez merkez sağda başka bir parti var. Bugüne kadar Ak Parti ve MHP vardı, şimdi bir başka parti daha var, bunu bir başarı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.