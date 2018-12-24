CHP'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturmaya yönelik yaptığı açıklamada ‘Saraydaki kibir abidesi geçen hafta Sayın Fatih Portakal'ı hedef göstermişti. Bu hafta da Sayın Metin Akpınar ve Sayın Müjdat Gezen, Erdoğan'ın nefret dolu sözlerine hedef oldu’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili soruşturmaya ilişkin, "Sayın Akpınar'ın ve Sayın Gezen'in ifadeleri, demokrasiden uzaklaşılması halinde neler olabileceğine ilişkin genel doğruların söylenmesi niteliğinde. Bu söylemde Erdoğan'ın ismi bile geçmiyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu meydan meydan dolaşarak kendisi gibi düşünmeyen herkesi "terörist" ilan ettiğini söyledi.

‘GEÇEN HAFTA PORTAKAL BU HAFTA AKPINAR İLE GEZEN’

"Saraydaki kibir abidesi geçen hafta Sayın Fatih Portakal'ı hedef göstermişti. Bu hafta da Sayın Metin Akpınar ve Sayın Müjdat Gezen, Erdoğan'ın nefret dolu sözlerine hedef oldu" diyen Öztrak, Erdoğan'ın dün meydanlardan verdiği talimat doğrultusunda bu sanatçıların polis eşliğinde adliyeye götürüldüğünü, bunun yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün ne hale geldiğini açıkça gösterdiğini söyledi.

SEÇİM SONRASI IMF DEDİKODULARI

Öztrak "Uzun süredir piyasalarda Erdoğan'ın IMF ile flört ettiğine dair dedikodular var ve bu dedikodular giderek ayyuka çıkıyor. Damadın iç kabinesinden bazı isimlerin, finans çevreleriyle yaptıkları kapalı toplantılarda, 'seçimden sonra Türkiye'nin IMF ile bir program yapacağı' yönünde ifadelerde bulunduğu anlaşılıyor. Bunun nedeni ne? Kamuoyunda, uluslararası piyasalarda yitirdikleri güveni bir IMF programının arkasına sığınarak yeniden toparlayabilmek, düşük faizle borçlanabilmeyi sağlayabilmek. Bunları sık sık duyuyorduk ama ilk defa bu duyumlar yabancı bankaların yazılı raporlarına da yansıdı" dedi.

‘KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK’

Öztrak, "Öyle anlaşılıyor ki bu iktidar, saray IMF ile sözü kesmiş, nişanı, nikahı da bir arada 31 Mart sonrasına bırakmışlar" diyerek, şöyle devam etti:

"Öyle görünüyor ki Erdoğan başbakanlığı döneminde IMF'den aldığı 10 milyar dolarlık krediyle IMF'den borç alan son başbakan olarak tarihin sayfalarına geçmişti, şimdi görünen odur ki IMF'den borç alan ilk Cumhurbaşkanı olarak Sayın Erdoğan tarihin sayfalarına geçecektir."