CHP'den 'Mehmet Fatih Bucak' açıklaması: O aday tam kesinleşmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak'la ilgili konuşarak, 'O aday tam kesinleşmedi. Urfa ve Siverek örgütünün görüşü oluştu. Genel Merkez'de yeniden değerlendirilecek' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tartışma yaratan Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak için "O aday tam kesinleşmedi" açıklamasını yaptı. Bucak'ın adaylığının yeniden değerlendirileceğini söyleyen Erkek, "Urfa ve Siverek örgütünün görüşü oluştu. Genel Merkez'de yeniden değerlendirilecek" dedi.

CNN TÜRK Ankara temilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, aday belirleme sürecinde parti içinden yükselen tepkileri de değerlendirdi.

DSP'YE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Erkek, "Eleştirileri saygı ile karşılıyoruz ama 'Ben varsam parti var' anlayışı yanlış. Aday olsak da olmasak da parti için çalışmalıyız" dedi. CHP'de tartışma ve öz eleştiri kültürünün olduğunu belirten Erkek, 19 Şubat'ta listelerin YSK'ya teslim edilmesiyle birlikte tartışmaların sona ereceğini savundu.

DSP ile ilgili de konuşan Erkek " Belli bir proje gerçekleştiriliyor olabilir. 24 Haziran'da DSP seçimlere sokulmamıştı ama şimdi sokuluyor. Ben artık seçmenin gerçeği gördüğünü düşünüyorum" dedi.

DSP'nin yerel seçimlerde CHP'yi zayıflatmak için kullanıldığı imasında bulunan Erkek, "seçmenin bu durumu göreceğini" savunarak "Bunlar bu süreçlerde oluyor. Çok etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ama isterdik ki DSP de bu demokrasi mücadelesine dahil olsun" ifadesini kullandı.

'O ADAY TAM KESİNLEŞMEDİ'

Erkek, tartışma yaratan Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak için de "O aday tam kesinleşmedi" açıklamasını yaptı. Bucak'ın adaylığının yeniden değerlendirileceğini söyleyen Erkek, "Urfa ve Siverek örgütünün görüşü oluştu. Genel Merkez'de yeniden değerlendirilecek" dedi.

Muharrem Erkek, bugüne kadar 906 adayını açıklayan CHP'nin aday belirleme sürecini de tamamladığını söyledi. MYK'da miting takviminin netleştirileceğini açıkladı.