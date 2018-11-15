CHP'den Mansur Yavaş'a yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mansur Yavaş'ın rozetsiz adaylık açıklamasına yanıt verdi.

Adı CHP ve İyi Parti'nin Ankara adaylığı için geçen Mansur Yavaş, "Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir" açıklamasında bulunmuştu.

Yavaş'ın bu açıklamasına İyi Parti cephesinden bir yanıt gelmezken, CHP'den konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklamasına ilişkin, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır" dedi.

Yavaş'ın açıklamasının İyi Parti ve CHP cephesinde rahatsızlık yarattığı, başka aday arayışının da gündeme gelebileceği ileri sürüldü.