CHP'den Mansur Yavaş açıklaması: Bugün olan yarın ortadan kalkabiliyor

İyi Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Mansur Yavaş ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak görüşmeleriyle ilgili CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Salıcı, "Dün Mansur Bey'le bir görüşme yapıldı" dedi.

Görüşmelerin ilerleyişine ilişkin konuşan Salıcı, "Bu tür görüşmelerin doğası gereği tıkanmalar olur. Bunlar bütün görüşmelerde olağan şeylerdir. İllerle ilgili doğrudan cevap vermek görüşmelerin geleceğini sıkıntıya sokabilir. İyi niyetli bir çaba yürüyor. Görüşmelerde bugün olan yarın ortadan kalkabiliyor. İsimlerle meşgul olmaktansa işin başarıya ulaşması üzerinde çalışıyoruz. İsimler üzerinde herkesin bir değerlendirmesi olabilir" ifadelerini kullandı.