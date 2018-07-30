CHP'den kurultay açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'nin kurultay sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Tezcan, kendilerine gelen sayı olmadığını belirtirken, "Kendileri alıp getireceklerini söylüyorlar. Süresinde yeterli imza gelirse tüzükte ne yazıyorsa o olacaktır. Muharrem İnce bir beyanda bulunmuş, bu bizim gireceğimiz bir mesele değil. Yenilenme konusuna gelince MYK seçimden sonraki ilk toplantısında sayın genel başkana sonuna kadar her desteği vereceğini beyan etti. Bu gündeme geldiğinde MYK'nın bir çekincesi yoktur" ifadelerini kullandı.