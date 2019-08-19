CHP'den kayyum kararı sonrası ilk açıklama

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması üzerine CHP cenahından ilk açıklama Bekaroğlu'ndan geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasının ardından bir açıklama yaptı.

"Diyarbakır, Van ve Mardin’de 4,5 ay önce seçilen belediye başkanları görevden alınarak yerlerine Valiler atandı. Gerekçe terör örgütlerine destek vermek. Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal edilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir" diyen Bekaroğlu, "İBB seçimlerini kazanmak İçin terör gerekçesi ile kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkaran AKP iktidarının Belediye başkanlarının 4,5 ayda terör suçlarını tespit edip görevden alması inandırıcı değildir. Bu durumun ülke bütünlüğüne herhangi bir katkısı olmayacaktır. Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk’ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye’nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır" diye konuştu.