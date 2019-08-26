CHP'den kayyum açıklaması: Sarayın kibir abidesi 23 Haziran'dan ders almamış

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kayyum tartışmalarına ilişkin, 'Demokrasimizin yazını kışa çeviriyorlar. Saray milletin iradesini yok saymıştır. Sarayın kibir abidesi 23 Haziran'dan ders almamıştır' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Demokrasimizin yazını kışa çeviriyorlar. Saray milletin iradesini yok saymıştır. Sarayın kibir abidesi 23 Haziran'dan ders almamıştır" diyen Öztrak, "Daha başkanlara mazbataları verilmeden kayyum süreci başlatıldığı açıktır. Kayyum atayacaksınız neden seçime girmelerine izin verdiniz? Bu karar hukuki değil, siyasidir. İktidar sandıkta yenildiği siyasi rakiplerini elindeki devlet gücünü terörle mücadele gerekçesiyle istismar ederek yargı kararı olmadan tasfiye etmeye kalkarsa buna en hafifinden mızıkçılık denir" ifadesini kullandı.