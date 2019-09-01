CHP'den kayyum açıklaması: Birlikte mücadele gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Halkın iradesini yok sayanlar, bir sivil darbe gerçekleştirmiştir. Demokrasiye darbe yapanlara karşı, tüm demokrasi güçlerinin birlikte mücadele etmesi gerek. Bizim güçlerimizi bölme lüksümüz yok' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Kaya, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kaya, “Bugün, Diyarbakır halkının, Mardin halkının, Van halkının iradesine sahip çıkabiliyorsak barışı savunuyoruz demektir. Eğer halkın iradesine sahip çıkamıyorsak demokrasiden, cumhuriyetten, barıştan, özgürlükten söz etmemiz mümkün değildir” dedi. Kaya'nın mesajında, "Tek adamın ‘kayyım darbesi’ Türkiye’de demokrasiyi yok etme hamlelerinden biridir. Halkın iradesini yok sayanlar, bir sivil darbe gerçekleştirmiştir. Demokrasiye darbe yapanlara karşı, tüm demokrasi güçlerinin birlikte mücadele etmesi gerek. Bizim güçlerimizi bölme lüksümüz yok!" ifadesi yer aldı.