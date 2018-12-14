CHP'den ittifak itirafı: İçimize sinmeyen yerler var

İyi Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'İttifakta içime sinmeyen yerler var' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

İyi Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten heyette yer alan Salıcı, sürece ilişkin, "Bu öneriyi ben genel Başkana götüremem deyip de olumlu yaklaşılmadığını gördüğünüz anda sıkıntıyı yaşamış oluyorsunuz. İttifakta içime sinmeyen yerler var. Doğal olarak İyi Parti'den arkadaşların da içine sinmeyen yerler vardır" dedi.

"İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna da yanıt veren Salıcı, "Sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde başarılı bir ilçe başkanlığı süreci geçirdi. Sonra yüzde 51 ile Beylikdüzü’nde seçimi kazandı. Beylikdüzü AKP’den aldığımız bir ilçedir. Beylikdüzü’nde bir başarı hikayesi var. Sayın Ekrem İmamoğlu bizim gurur duyduğumuz belediye başkanlarımızdan biridir. Sayın genel başkanın aday gösterme gibi bir niyeti varsa bunu zaten parti meclisine getirecektir. Bizim parti meclisimiz hakkaniyetlidir" diye konuştu.