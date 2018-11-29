CHP'den ittifak görüşmeleri için sürpriz adım: Görevden alındı

CHP ile İyi Parti arasında devam eden ittifak görüşmelerini yürüten Bülent Tezcan görevden alınırken, yerine Oğuz Kaan Salıcı görevlendirildi.

CHP ile İyi Parti arasında yerel seçime yönelik yürütülen işbirliği sürecinde, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti ile işbirliği görüşmelerini yürüten Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı görevden aldığı öğrenildi.

CHP liderinin görüşmeleri Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yürütmesine karar verdiği belirtildi.

İyi Parti cephesinden de bu yönde bir talebin geldiği ve görüşmelerin "mütekabiliyet" esasına dayalı olarak yürütülmesini istediği ifade edildi. Bununla birlikte Tezcan'ın özellikle Ankara, Antalya, Mersin adaylarının CHP'den gösterilmesi konusunda taviz vermediği, bunun da İyi Parti kanadında da rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.