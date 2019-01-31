CHP'den istifa edip AKP'ye geçen belediye başkanının yaptığı ilk iş şaşırtmadı

Adıyaman Yaylakonak’ta üç dönemdir belediye başkanlığı yapan Hasan Karakaya, 31 Mart seçimlerinde CHP’den yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa edip AKP'ye katıldı. Karakaya, AKP'ye katıldıktan sonra ilk iş olarak CHP'de birlikte çalıştığı isimler de dahil olmak üzere 'yığma seçmen' diyerek 156 kişiyi seçmen listesinden sildirdi.

31 Mart yerel seçimlerine giden sürece damgasını vuran “yığma seçmen” tartışmaları ile ilgili dikkati çeken bir olay da Adıyaman’ın Yaylakonak beldesinde yaşandı. CHP’den istifa ederek AKP’den aday olan belediye başkanının “beldede ikamet etmedikleri” gerekçesiyle listeden sildirdiği eski seçmenleri arasında belediye meclis üyesi de bulunuyor.

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre, Yaylakonak beldesinde üç dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP’li Hasan Karakaya, yeniden aday gösterilmeyince istifa ederek AKP’den aday oldu. Adaylığı kesinleştikten sonra Karakaya’nın ilk işi eski seçmenlerini listeden sildirmek için harekete geçmek oldu. Aynı zamanda ilçe seçim kurulunda da AKP’yi temsilen görev yapan avukat Ahmet Işık aracılığıyla, CHP’li 173 seçmenin beldede ikamet etmediği gerekçesiyle listeden çıkarılması için başvuruda bulunuldu.

Bu başvurunun ardından CHP de aynı gerekçeyle 163 kişiye itiraz etti. İlçe seçim kurulu, AKP’nin itirazını büyük ölçüde haklı buldu. 173 kişiden 156’sı, sürekli ikamet adresleri Yaylakonak olmadığı gerekçesiyle liste dışı bırakıldı. CHP’nin itiraz ettiği 163 seçmenden ise 69’u silindi.

CHP’nin ibu kararla ilgili il seçim kuruluna yaptığı başvuru da sonuçsuz kaldı. CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, AKP adına itiraz başvurusu yapan avukat Ahmet Işık’ın aynı zamanda itirazı karara bağlayan ilçe seçim kurulunda da görev yaptığına işaret ederek, “Yapılan işlem taraflıdır. Bu durumda nasıl sağlıklı bir karar alınabilir” dedi.