CHP'den istifa eden belediye başkanı aday olacağı partiyi belirledi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la Bodrum'da bir araya geldi. Kocadon'un daha önce DSP'den aday olacağı iddiası gündeme gelmişti.

Bodrum Belediye Başkan Mehmet Kocadon, CHP’den istifa etmesinin ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı Bodrum’da ağırladı. Demokrat Parti saflarına geçen Kocadon, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi. Bir restoranın toplantı salonunda yaklaşık 3 saat boyunca fikir alış verişi yapan Uysal ve Başkan Kocadon, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

19 Şubat Salı günü Başkan Kocadon’la beraber düzenleyecekleri büyük miting de Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve ilçelerin adaylarını açıklayacaklarını ifade eden Gültekin Uysal, "Milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız günleri inşallah Salı itibariyle, 19'u itibariyle Muğla merkezde açıklamaları çok net bir şekilde milletimizle paylaşacağız" dedi.