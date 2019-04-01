CHP'den istifa çağrısı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansı'ndan veri akışının kesilmesi üzerine istifa çağrısında bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansı'ndan veri akışının kesilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

"Size veri akışı var, bize var. Neden Anadolu Ajansı'na veri akışı olmadı" diyen Öztrak, "Demokrasinin 4 tane kuvveti var. Bunlarda birisi de medya. Bunun bir kısmı devlet kuruluşu Bu devlet kuruluşu milli iradeyi karartma konusunda iktidara yandaşlık yapma durumuna girdi. Açıklamadıkalrı illeri açıklasınlar. Yapmamakta ısrar ediyorlarsa başında bulunanlar derhal o görevden istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.