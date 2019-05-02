CHP'den İstanbul'daki seçim soruşturmasına tepki: Kepazelik

İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin başlatılan soruşturmaya CHP'den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Bu tam anlamıyla kepazeliktir' dedi. Altay, YSK üyelerine de seslenirken, 'Yarın çoçuklarınızın yüzüne tükürürler. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul seçimlerine ilişkin başlatılan 32 ayrı soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şüpheyle YSK'ya başvurulur mu?" diyen Altay "Bu tam anlamıyla bir kepazeliktir" dedi.

YSK üyelerine seslenen Altay "Yarın çoçuklarınızın yüzüne tükürürler. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız" diye seslendi.

Altay, YSK'nin Saray'ın baskısına teslim olduğunu, hakkı olmayan konularda araştırma kararı aldığını dile getirdi. Altay, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir haftada bitiyor, İstanbul seçimleri bitirilemiyorsa burada kanunsuzluk vardır. AKP'nin tüm iddiaları mesnetsiz ve dayanaksız iddialardır. YSK'yi kanuna uygun hareket etmeye, bu krizi sonlandırmaya çağırıyoruz" dedi.